Týraný třínohý Ben měl infekci od potkanů. Opět důvěřuje lidem

„Zázrak se stal u našeho Bena. Na to jsem čekala dlouhé tři roky. Beník o vánočních svátcích opustil svou ulitu a přijde i k návštěvám. A hlavně, přijde i do přední části naší Kouzelné chaloupky, tam se nikdy neodvážil. Lehne si u mě u stolu a nechá se drbat a mazlit,“ radovala se zakladatelka domova Volková.

„Naštěstí už byl tento koncentrák zrušen. Psi tam jedli z misek společně s potkany. Když si Beník poté, co se dostal do útulku jako štěně, poranil přední nohu, dostal do ní od potkanů infekci, kterou neléčili, a nakonec mu museli nohu amputovat. Ben takto živořil šest let zavřený v kotci bez možnosti proběhnutí. K nám ho přivezli v zoufalém stavu. Měl i několikrát zlomený ocas a šílel bolestí, takže u nás následovala amputace také ocasu,“ popisuje Volková.