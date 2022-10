Týden na lyžích letos provětrá rodinný rozpočet

„Loni se s tímto systémem pohybovala cena v rozmezí od 500 korun do 1300 korun denně,“ uvedl pro Právo mluvčí skiareálu Adam Svačina. Dodal, že podobné to bude i v nové sezoně.

Sezonní skipas pro dospělého tu prodávali na jaře za 12 190 korun, teď už za 13 990, na začátku hlavní sezony, tedy v prosinci by měl stát 15 990 Kč. Některé jiné areály v tomto středisku nabízely skipas pro nadcházející sezonu za 13 tisíc korun pro dospělého a 10 500 pro juniory.

V loňské sezoně na sjezdovkách na Černé hoře v Jánských Lázních v Krkonoších, které jsou součástí SkiResortu Černá hora – Pec, stál celodenní skipas koupený v pokladně 590 korun a při nákupu předem po internetu byl za 530 korun. V nadcházející sezoně by se měla cena na pokladně zvednout maximálně o deset procent. Zdražování se nedotkne skipasů platných pouze v areálech Černý Důl a Velká Úpa, tam zůstávají na loňských hladinách.

„Nezbývá nám nic jiného než reagovat na současnou ekonomickou situaci a zvýšit ceny. V propočtech to vychází asi o dvanáct procent,“ sdělil Právu Petr Vondraš, vedoucí provozu Lyžařského areálu na Zadově na Šumavě. Cena skipasu pro dospělého bude ve vedlejší sezoně na jeden den (do vánočních svátků a po jarních prázdninách) 650 korun, v top sezoně (vánoční svátky a jarní prázdniny) 850 korun a v hlavní sezoně (od Nového roku do jarních prázdnin) 790 Kč.