Trest za asistenci u porodů doma rozcupoval soud

„Rizika a možnost komplikací včetně nutnosti operativního zásahu sice musí mít porodní asistentka na paměti, ale to ji nediskvalifikuje z toho, aby šla k plánovanému fyziologickému porodu do domácího prostředí rodičky a vzala si za tím účelem vybavení, které považuje za nutné a nezbytné, a to i za cenu toho, že v domácím prostředí nevytvoří podmínky, které zcela odpovídají standardům zdravotnického zařízení,“ konstatoval soud.