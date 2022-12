To nepamatuji za 30 let praxe, říká lékařka k nedostatku léků proti horečce dětí. Doporučuje alespoň zábaly

„Když není vůbec nic, tak nezbývá než vlažná sprcha, zábaly, dostatek tekutin. Je to velmi složité. Takovou dobu já nepamatuji za svých 30 let praxe,“ dodala.

Lékaři se zároveň potýkají s návalem pacientů kvůli respiračním nemocem. „Je to špatné. Čekárny jsou přeplněné. Děti přicházejí s vysokými horečkami až 40 stupňů, které trvají několik dnů. Špatně se to sráží i s léky na teplotu. Je to problém,“ popsala Novinkám Hülleová.

Státní ústav pro kontrolu léčiv přitom často ani výpadek některých medikamentů nemusí evidovat. „Jedna věc je, co je hlášeno jako výpadek na SÚKL, a druhá, co vnímáme jako výpadek my a pacienti. Výrobce má povinnost hlásit přerušení výroby a ukončení výroby. Ale druhá věc je, když se zvýší spotřeba léků v danou chvíli, ale není s tím počítáno dopředu, protože v předchozích letech nebyla ta spotřeba tak vysoká. Výrobce tak nic hlásit nemusí, ale přípravku je na trhu nedostatek a my to vnímáme jako výpadek,“ dodal Krebs.