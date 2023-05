Tisková konference po jednání prezidenta Pavla s premiérem Fialou

Kabinet opustí stávající ministr školství Vladimír Balaš (STAN), který se rozhodl skončit ze zdravotních důvodů. Do čela resortu by se měl přesunout stávající ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek (STAN). Na Bekovo místo by měl nastoupit náměstek ministra zahraničí Martin Dvořák.