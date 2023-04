Tendr na pronájem hasicích vrtulníků je na spadnutí. České firmy však zřejmě mine

Veřejně dostupné podklady k předpokládané zakázce hovoří o minimálně dvou letadlech či vrtulnících, které budou muset být umístěny na některém z letišť tak, aby v případě potřeby byly schopny do hodiny zasáhnout kdekoliv po Česku. Posádka i stroje musí být připraveny vzlétnout do 15 minut od vyzvání k zásahu, a to v období od jarních měsíců do konce října.