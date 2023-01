Tečka, čárka. Lang z ANO ve Sněmovně vyslal signál v morseovce

Lang nejprve uvedl, že zaznamenal, že ve Sněmovně někdo zpíval. Rozhodl se proto, jak řekl, vyslat koaliční vládě Petra Fialy (ODS) „jasný signál“ v Morseově abecedě. „Myslím si, že na úřadu vlády to pan premiér určitě zachytí, a když opravdu pochopí, že je to špatně, co se tady děje, tak třeba sám podá demisi a tím tady nemusíme být a bude to vyřešeno,“ podotkl opoziční poslanec.