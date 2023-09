Stop stav: ministerstva nabírají nové lidi jen minimálně

V podstatné části státní správy panuje stop stav pro nabírání nových zaměstnanců. Pokud je potřeba někoho najmout, může to tam být pouze na výjimku, zjistilo Právo. Některá ministerstva to sice popírají, ale na přímý dotaz to potvrdil například ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

Foto: Milan Malíček, Právo Ministerstvo průmyslu a obchodu