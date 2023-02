Stavbaři demolují most přes Jizeru

„Demolice polí nad Jizerou by měla být do čtrnácti dnů hotová. Kompletně celá stavba je naplánovaná na 24 měsíců a předpokládáme, že v listopadu 2024 už by tady měli řidiči jezdit po novém mostě,“ uvedl Petr Zbraněk, výrobně technický manažer stavební firmy, kterou si středočeská krajská správa silnic najala na demolici a výstavbu nového mostu.