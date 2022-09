Spanilá jízda harleyů: Centrem Prahy projely stovky burácejících strojů a z nebe skákali parašutisté

Pak jízda pokračovala Sokolskou a Žitnou ulicí na Karlovo náměstí a poté po Masarykově nábřeží a přes Čechův most zpět k holešovickému Výstavišti.

„Harley Days spočívá v tom, že se sjíždí příznivci motocyklů sem a tady si užíváme to, co máme na vlajce, to znamená lásku ke svobodě,“ vysvětlil Novinkám Jaroslav Vavřina, organizátor Prague Harley Days.