Soudce Kydalka odnesl na Hrad rezignaci

Kydalka průtahy řízení z doby pandemie odmítal. „Tvrzení, že by se nám nechtělo nic dělat, kategoricky odmítám,“ řekl v lednu v rozhovoru pro Právo. Podle něj dělali, co mohli a co bylo v jejich možnostech. I s ohledem na zdravotní stav přísedících. „Předkládal jsem u kárného senátu dvě lékařské zprávy o mých přísedících, jedné ve věku 60 plus a další 70 plus. Z nich je evidentní, že v době pandemie to bylo pro jejich zdraví a život ohrožující. V té době zemřelo s covidem asi čtyřicet tisíc lidí, tak to žádná legrace nebyla,“ řekl tehdy Právu.