Soud zrušil zákaz propalestinské demonstrace v Praze

Městský soud v Praze v pondělí zrušil zákaz propalestinské demonstrace, která se měla v hlavním městě původně konat 5. prosince. Magistrát hlavního města akci zakázal, protože byla podle něho zaměřena na obhajobu protiizraelského hesla „From the River to the Sea Palestine will be free“ (Od řeky k moři Palestina bude svobodná). Podle soudu ale může mít heslo více významů.

Foto: Pavel Jaňurek, Novinky Propalestinská demonstrace na Václavském náměstí v Praze, která proběhla v polovině října

Článek O rozhodnutí informoval server Česká justice. Demonstrace se měla konat před budovou ministerstva vnitra. V účelu shromáždění pořadatelé uvedli, že má podpořit zmíněné heslo „v jeho nenásilné původní podobě“. Ministerstvo vnitra už dříve uvedlo, že provolávání tohoto hesla může být považováno za trestný čin. Magistrát v odůvodnění zrušení akce na úřední desce napsal, že toto heslo poukazuje na zničení Izraele. Soud ale takový výklad odmítl. „Nelze říci, že nese jednoznačně násilné či dokonce genocidní poselství, jak konstatoval Magistrát hl. města Prahy,“ uvedl podle serveru předseda senátu Štěpán Výborný. Soud vzal také v potaz kontext ohlášeného shromáždění. Zohlednil, že magistrát neprokázal vazbu svolavatele na radikální či teroristické skupiny. Demonstrace se navíc podle soudu měla konat v místě, kde nehrozilo bezprostřední ohrožení cítění židovské komunity. „Ani předchozí „propalestinská“ shromáždění v Praze neukazovala na použití tohoto hesla v jeho extrémistickém významu,“ dodal Výborný. Praha kvůli heslu zakázala propalestinskou demonstraci Magistrát odůvodnil zákaz demonstrace mimo jiné tím, že heslo má vazbu na palestinské radikální hnutí Hamás, které ve své chartě vyzývá právě k osvobození Palestiny „od řeky až po moře“. Ozbrojenci Hamásu 7. října zaútočili na Izrael a podle izraelských úřadů zabili 1200 lidí a více než 200 dalších unesli. Izrael následně zahájil bombardování a pozemní útoky v palestinském Pásmu Gazy. Válka v Gaze si na straně Palestinců vyžádala už 19.453 mrtvých a přes 52.000 zraněných, uvedly dnes úřady ovládané Hamásem. Vnitro v polovině listopadu sdělilo v tiskové zprávě, že se zástupci ministerstva, policistů, Nejvyššího státního zastupitelství (NSZ) a pražského magistrátu shodli, že používání hesla „Od řeky k moři Palestina bude svobodná“ může být za určitých okolností trestným činem. Podle NSZ z historického hlediska heslo připouští různé výklady, a ne všechny spojené s nenávistí vůči Židům. Nicméně s ohledem na současný stav po útoku na Izrael vyvolává veřejné použití tohoto hesla podle NSZ důvodné podezření z podněcování nenávisti vůči židovskému národu. Palestinský slogan „Od řeky až k moři“ může být trestný, upozornil nejvyšší žalobce From the river to the sea Anglický slogan „From the river to the sea Palestine will be free“, tedy „Od řeky k moři bude Palestina svobodná“, je rozšířenou verzí původní arabské rýmovačky „min an-nahr ilá l-bahr“, tedy „od řeky k moři“. Míněna je řeka Jordán a Středozemní moře, mezi kterými leží Stát Izrael. Provolání, které Arabové používají od 60. let 20. století, naznačuje, že mezi Jordánem a Středozemním mořem má být pouze svobodná Palestina, nikoliv Izrael. Je proto vnímáno jako výzva k likvidaci celé země a jejích židovských obyvatel. Zároveň je v protikladu k variantě tzv. dvoustátního řešení Izraele a Palestiny vedle sebe, za kterou se staví Palestinská samospráva, nikoliv ale hnutí Hamás, jež usiluje o zničení židovského státu.