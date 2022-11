Síkela obrací. Zvažuje strop i pro velké firmy

Svaz průmyslu a dopravy ČR změnu postoje vítá. „Vzhledem k tomu, že se stále nedaří nalézt řešení na evropské úrovni, které by plošně a účinně snížilo ceny energií, jsme rádi, že je vláda připravena přijít s národním řešením,“ sdělil v pátek Právu viceprezident svazu Radek Špicar.

Podle Síkely se ale podařilo najít konsenzus na unijní úrovni a Evropská komise před několika dny přišla s novým návrhem, který by umožnil výjimku z veřejné podpory formou zastropování v rámci dočasného krizového rámce.

Zatím se od ledna bude strop na ceny elektřiny a plynu týkat domácností, živnostníků, malých a středních firem do 250 zaměstnanců a veřejných institucí.

Zastropování cen velkým podnikům díky revidovanému dočasnému rámci by podle Špicara bylo správnou cestou. „Momentálně o tom probíhají jednání se zástupci ministerstva průmyslu, financí a s poradci premiéra Petra Fialy,“ připustil Špicar.

Na kolik by stát strop cen pro velké firmy vyšel, zatím není jasné. V pátek Sněmovnou prošla novela energetického zákona, která výrobcům elektřiny nařizuje od prosince odvádět příjmy nad stanovenou horní hranicí ceny. Na odvodech chce vláda získat 80 miliard korun, spolu s daní z neočekávaných zisků to má být příští rok okolo 125 miliard. Všechny peníze půjdou na pomoc s drahými energiemi. Velká část, přes 100 miliard, by měla jít na strop cen domácnostem.