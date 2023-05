Plzní projel konvoj svobody

„Řídit sherman, to je obrovský zážitek,“ řekl Právu Rogl. „Motor má pět set padesát koní, veškeré ovládání je dobové,“ podotkl. Kolik žere? „Tři sta až čtyři sta litrů za hodinu. Za rok těch hodin najezdíme zhruba třicet, nejvíce právě v Plzni. Ale palivo není nejdražší položka, nejvíce stojí amortizace dílů - při té váze se rychle opotřebují, musíme stále hlídat, aby bylo všechno funkční a bezpečné.“

Staří pánové poslali alespoň zdravice. Například Lincoln Harner, který nicméně stále věří, se do Plzně ještě někdy podívá, vzkázal: „Pro mne bylo velkou ctí, že jsem mohl být jedním z těch, kteří se na osvobození podíleli. Moc na mne zapůsobilo, jak se k nám Češi chovali a jak byli přátelští.“

Oslavy, které do města přilákaly desetitisíce lidí, odstartovaly v pátek, skončí v pondělí. Ke čtyřdenní maratónu patří dobové vojenské kempy, muzika, pivo a také věnce. Hlavní vzpomínková akce se uskutečnila v sobotu 6. května - 78 let poté, co město osvobodila Pattonova armáda - u pomníku Díky, Ameriko!, mimo jiné se jí zúčastnil předseda senátu Miloš Vystrčil nebo předsedkyně poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová.