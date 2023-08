Sezona je dobrá, ťukají v Praze na dřevo

Ačkoli čísla za červenec musí teprve statistický úřad spočítat, v Praze si hospody, hotely, věže i půjčovny šlapadel mnou ruce. Turistická sezona je zde letos zatím dobrá. Kontrastuje to s jinými kraji. Hlavní město neváhalo investovat do kampaně, která do metropole láká tuzemské i zahraniční turisty. Prague City Tourism vsadil na propagaci Petřínské rozhledny nebo zrcadlového bludiště

Foto: Petr Janiš, Právo Dyzajn market přilákal v sobotu na náměstí Václava Havla u Národního divadla davy lidí

Článek Fronty se tu skutečně o víkendu tvořily hned od sobotního rána, i když výstup na 60 metrů vysokou nápodobu Eiffelovky přijde dospělého na 220 korun a za výtah je příplatek dalších 150 korun. „Řekl bych, že chodí více lidí než loni, ale ještě to nedosáhlo úrovně před covidem,“ zhodnotil zaměstnanec infocentra Roman. Chodí více lidí než loni, ale ještě to nedosáhlo úrovně před covidem zaměstnanec informačního centra Návštěvnost silně stoupla i v bludišti. „Od rozhledny někdy stojí fronta až ke kostelu sv. Vavřince, lidé pak také zajdou k nám,“ odpověděla na dotaz Práva Valerie, uvaděčka do bludiště. Nečekala, že by letos mohl být překonán rekord z roku 2019, kdy Prahu navštívilo na devět milionů turistů. „Četla jsem, že letos jich zatím přijelo pět milionů,“ řekla Valerie. Dlouhá fronta čekala na Újezdě i zájemce o lanovku na Petřín. Vytvořila se hned v sobotu dopoledne a nepolevovala. „Už to zase začíná,“ konstatoval suše hlídač. Davy lidí se hodinu co hodinu tísnily před staroměstským orlojem, aby na vlastní oči viděly defilé apoštolů. Kam v Praze za odpočinkem a dobrou kávou? Nahlédněte do našeho průvodce a objevte nová místa V sobotu se zcela zaplnilo i náměstí Václava Havla u Národního divadla, zájemce přilákal Dyzajn market. O kousek dále pluly desítky šlapadel kolem Střeleckého ostrova. Na Žofíně se slušně živí hned tři půjčovny. „Sezona nezačala optimisticky. Když jsme v dubnu šlapadla vytáhli, přišla velká voda a museli jsme je zase hned uklidit. Od května to ale jde dobře,“ řekl Právu majitel jedné z půjčoven a hned to zaťukal na dřevěný stůl. Šlapadlo na hodinu stojí tři sta korun. Byznys se šlapadly nepoložila ani pandemie. „Měli jsme to štěstí, že jsme byli chápáni jako venkovní sportoviště. Zachránili nás tehdy mladí lidé, hlavně studenti středních škol. Bylo aspoň na nájem,“ poznamenal majitel půjčovny. Ve dne lze v centru Prahy slyšet všechny světové jazyky, si­tuace se ale mění s večerem, kdy začne převládat angličtina a němčina. Městem táhnou pub crawls, party mladých chodící od hospody k hospodě. Party pijáků bývají hlučné a obyvatelé centra by z noční Prahy opět nejraději utekli. Proti alkoturismu Takzvaný alkoturismus se snaží potírat jak Praha 1, tak magistrát, ale zatím neúspěšně. Po jedné z červencových kontrol nastínil pražský radní Adam Zábranský (Piráti) tvrdý postup vůči hospodám, které s městem nespolupracují. „Bavili jsme se, že takovým provozovnám bychom neumožnili předzahrádky. Musejí hlídat, aby jejich klienti neporušovali noční klid,“ řekl Zábranský. Zahrádky restaurací obvykle musejí zavřít ve 22 hodin, pokud nemají zvláštní povolení. „Policie i živnostenský odbor pak mohou vymáhat pokuty,“ dodal Zábranský. Situace v Praze je odlišná od jiných krajů. Český rozhlas o víkendu upozornil, že hodně za očekáváním zůstává turismus na Šumavě i na Broumovsku. Nižší počty návštěvníků, i než loni, podle rozhlasu zaregistrovali jak strážci šumavského národního parku, tak ubytovatelé na Broumovsku. Mluví se asi o třicetiprocentním propadu. Řím zvažuje omezit přístup k fontáně di Trevi kvůli turistům, kteří do ní skáčou