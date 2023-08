Šéf Ústavního soudu Baxa v roce 1985 odsoudil mladíka za pokus o emigraci

Mladík v září 1984 legálně vycestoval do Maďarska, kde se chtěl přes tehdejší Jugoslávii dostat do západního Německa. „Typoval si vhodné místo pro uskutečnění ilegálního přechodu do Jugoslávie s úmyslem bez povolení československých úřadů překročit hranici a natrvalo zůstat v cizině,“ stojí v rozsudku ze 17. ledna 1985. Mladíkovi ale plán nevyšel a po zadržení hlídkou maďarské pohraniční stráže byl vrácen zpět.

Hoch se přiznal, že odchod do ciziny skutečně plánoval. Uvedl, že motivem byly špatné rodinné vztahy a také to, že se mu nelíbilo ve škole. „Neměl jsem představu, co bych v cizině dělal. Neznám ani jazyk. Bylo to z mé strany neuvážené, nedomyslel jsem to do důsledků. Lituji toho,“ vypověděl při hlavním líčení student.