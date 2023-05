Šéf TI Kopečný: Politici téma svých příjmů zneužívají k populismu

Pokud by poslanci nezneužívali téma svých platů k populistickým hrátkám a nechali mechanismus pro jejich určování, tzv. automat, fungovat, zmizela by i potřeba neustále se k výši platů vracet.

Obávám se, že veřejnost by zvýšení platů politiků třeba na 250 tisíc vnímala velmi kontroverzně. Rozdíl mezi průměrnou mzdou a odměnou poslanců a senátorů by neúměrně narostl. Transparentnost by se tím ale nezvýšila, pouze by se zakryl problém se zneužíváním poslaneckých náhrad. Náhrady přitom mají svůj smysl právě proto, že nejde o plat, ale o příspěvek na výdaje, které jsou spojené s výkonem funkce poslance či senátora. Navíc v případě ubytování a cestovného mají náhrady sloužit i ke kompenzování rozdílů například ve vzdálenosti od hlavního města mezi poslanci z různých regionů. I proto nedává smysl, aby měli stejný paušál.