Šéf hradní ochranky zůstává u policie, povede novou školu

„Generál Baláž požádal svého přímého nadřízeného, prvního náměstka policejního prezidenta, o zpětvzetí žádosti o propuštění ze služebního poměru. Vyhověli jsme mu. Zároveň požádal o převedení ve stejné služební hodnosti na místo ředitele vzdělávacího zařízení Kutná Hora k 15. dubnu,“ řekl v úterý Právu Vondrášek s tím, že s Balážem o tom hovořil v pondělí ráno.

Vondrášek doplnil, že zmíněné zařízení v Kutné Hoře je nyní dokončováno a v řádech týdnů by mělo začít vyučovat policisty. „Toto zařízení budujeme a potřebujeme tam někoho zkušeného. V tuto chvíli mám informaci, že příslušný náměstek pro lidské zdroje, vzdělávání a IT žádost generála Baláže schválil. K 15. dubnu jej ustanovil do pozice ředitele vzdělávacího zařízení Kutná Hora. Jsem rád, že se pan Baláž takto rozhodl,“ upřesnil policejní prezident.

Šéf Zemanovy ochranky Baláž odevzdal žádost o odchod do civilu Krimi

Krátce po Pavlově zvolení prezidentem přitom Baláž 7. února oznámil, že do konce téhož měsíce předá policejnímu prezidiu žádost o odchod do civilu, a tedy i z funkce šéfa ochranky. Učinil tak poslední únorový den. U policie i v křesle ředitele měl tak oficiálně skončit k 30. dubnu, protože mu podle zákona o služebním poměru běžela dvouměsíční lhůta. V polovině března to chvíli vypadalo, že se situace změnila, když se prezident Pavel setkal s Balážem v Hrzánském paláci.

Spekulovalo se o tom, že si oba muži vysvětlili některá nedorozumění a domluvili se na Balážově pokračování ve funkci šéfa Pavlovy ochranky. Nakonec ale funkci ředitele Pavlovy ochranky opouští, a to ještě s dvoutýdenním předstihem.

Policejní vzdělávací a výcvikové centrum v Kutné Hoře je sedmým takovým zařízením v Česku. Formálně vzniklo už na začátku roku v objektu tamních bývalých vojenských kasáren zvaných Žižkov. Nyní se tam podle Vondráška dokončují poslední stavební práce.

„Toto zařízení je určeno pro spolupráci se samosprávou a pro vzdělávání středního a vyššího managementu policie. Má vše­obecné zaměření, ale vzniklo hlavně proto, že když bude jakákoli vzdělávací aktivita se zástupci státní správy a územní samosprávy, mělo by se to dít právě v Kutné Hoře, protože je to uprostřed republiky,“ dodal Vondrášek.