Šéf armádní agentury spravující nemovitý majetek nečekaně skončil. Oboustranná dohoda, uvedla obrana

„Ing. Michael Šrámek skončil ve funkci ředitele Agentury hospodaření s nemovitým majetkem po oboustranné dohodě ke dni 18. září 2023. To je vše, co lze k věci sdělit,“ uvedla na dotaz Novinek.

Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem po Šrámkově konci dočasně vede Dalibor Kadlec, dosavadní ředitel odboru správy nemovitého majetku. Na post šéfa agentury by mělo být vypsáno řádné výběrové řízení.

Ačkoliv není jasné, zda s tím Šrámkův konec nějak souvisí, rozvázání pracovního poměru přichází zhruba týden poté, co server Seznam Zprávy upozornily na záměr ministerstva obrany pronajmout si budovu Tokovo od holdingu CPI na roky 2024 až 2031, aby se tam po dobu chystané rekonstrukce ministerské budovy přemístily stovky zaměstnanců.

Server tehdy napsal, že roční nájemné se má pohybovat okolo 66 milionů korun, což by bylo o téměř 50 milionů víc, než platí ročně (cca 18 miliard) Nejvyšší kontrolní úřad, který doposud v budově v pronájmu sídlí, ale bude se přesouvat do vlastní budovy. Cenu podle některých tvrzení předraženého pronájmu následně rozporovalo samo ministerstvo či ve Sněmovně premiér Petr Fiala (ODS) s tím, že smlouva ještě nebyla uzavřena a stále se jedná, a to i o výši nájmu.