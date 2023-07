Sebevražd loni přibylo, mezi sebevrahy dominují muži

Loni v ČR spáchalo sebevraždu 1302 osob, což je meziročně o 81 více. Co do počtu si nejvíce lidí vzalo život v Praze (192) a na jižní Moravě (160), ale při přepočtu na 100 000 obyvatel byla úmrtí v důsledku úmyslného sebepoškození nejčastější v Jihočeském a Libereckém kraji (shodně 15,9 případů). Plyne to z dat Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Foto: Milan Vojtek, Právo Ilustrační foto