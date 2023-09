S kamerou mezi motorkáři: Prahou projelo osm stovek burácejících strojů

Čím si to vysvětluje? „Pro nás je to radost, atmosféra je krásná. A pro cizince je to navíc i možnost vidět město úplně jinak, když kolem nich burácí další stovky motocyklů,“ myslí si.

Do jízdy se zapojil i Vít z Prahy. „Spanilé jízdy jezdím každý rok, líbí se mi to, letos jsem tu poosmé. Vždycky najdu nějakou oběť, kterou svezu, teď jsem vzal kamarádku,“ smál se muž.

„Přibyla i stará americká auta, je tu spousta muziky, dakarský jezdec David Pabiška tu předvádí, co se dá všechno dělat na motorce, a máme taky motorky na půjčení. Je to pro každého, není to nutně jen motorkářská akce, je tu program i pro děti,“ shrnuje Vavřina, co návštěvníci na Výstavišti do neděle najdou.