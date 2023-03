Prahou projela spanilá jízda motorkářů na podporu Petra Pavla

„Chtěli jsme ho jako prezidenta a to přání se nám vyplnilo,“ řekl. Lidé z pražského Harley klubu se podíleli i například na sběru podpisů pro Pavlovu kandidaturu.

Trasa jízdy vedla z Výstaviště na magistrálu, po které se motorkáři vydali přes Václavské náměstí do Žitné ulice. Pokračovali po nábřeží a přes Mánesův most vyjeli Chotkovou ulicí do ulice Mariánské hradby, která vede kolem Pražského hradu. Jejich jízda skončila na Strahově.