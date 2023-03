S hašením lesních požárů mají pomoct pronajaté vrtulníky

„Nemáme možnosti nabírání vody jako například přímořské státy, nemáme takový potenciál větších vodních ploch v blízké vzdálenosti, tak se zvolila právě forma vrtulníků jako vhodná. Chci ujistit, že to budou vrtulníky s kapacitou minimálně 3000 litrů,“ uvedl ministr. Pokud by technika k dispozici na další rok nebyla, vrtulníky by si ministerstvo zemědělství pronajalo znovu, případně by prodloužilo smlouvu.

Ministerstvo životního prostředí chystá materiál o prevenci vzniku požárů velkého rozsahu, připravenosti ČR na hašení a také navýšení počtu zaměstnanců národních parků. Materiál pro vládu by mohl jít během několika týdnů do meziresortního řízení. Podle ministra bude jedna část řešit požáry v rámci celé České republiky, druhá pak bude popisovat potřeby Českého Švýcarska.

Tam by se měl mimo jiné zvýšit počet strážců parku, kterých slouží nyní jen šest. „Počet strážců by se měl navýšit co nejdříve a co nejvíc. Vedeme o tom ještě debatu, minimálně tři lidé musí nastoupit už letos. V materiálu bude číslo ale rozhodně vyšší,“ uvedl ministr. V sousedním Saském Švýcarsku slouží strážců daleko více, právě ti upozornili na požár na české straně. Další člověk by měl mít v parku na starosti na plný úvazek požární bezpečnost.