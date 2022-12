Hasičům v Hřensku scházela technika. A bude scházet dál

Podle generálního ředitele hasičského záchranného sboru (HZS) Vladimíra Vlčka je sbor podfinancovaný a vyjednávání složitá. „Rádi bychom jednali o navýšení rozpočtu. Ale je to jednak o vyjednávání s ministerstvem financí a také o možnostech státního rozpočtu. Snažíme se finanční prostředky hledat všude včetně Evropské unie. Je to o velmi těžkém vyjednávání z roku na rok a možná i v průběhu roku,“ řekl Právu Vlček.

Do těžko dostupného terénu jako v Českém Švýcarsku hasiči potřebují dovézt materiál, čerpadla, hadice, proudnice či rozdělovače. „V takových podmínkách to bylo složité čímkoli jiným než terénními čtyřkolkami, které mají úložnou plochu, popřípadě jsou schopny za sebe zapnout přívěs,“ řekl Vlček s tím, že by jich potřebovali víc.

Cisternové stříkačky čeští hasiči potřebují také ve speciálním provedení. Ať už na techniku určenou právě k hašení lesních požárů, nebo na jiné typy velkoobjemového hašení. Chybí i technika, kterou je možné se dostat do hůře dostupného terénu. Podobné je to však také u letecké techniky, kde musí podle ředitele hasičů dojít k zásadní změně.

„U nás je to primárně postaveno na vrtulnících, které používá policie. I když jsou to větší Bell 412, tak mají omezenou nosnost bambi vaků, řádově 900 litrů. Ukázalo se to, že je to málo. Pokud budeme se bavit o vrtulnících, tak bychom se potřebovali dostat na objem vody asi 3000 litrů, což znamená jiný typ vrtulníků,“ uvedl generální ředitel.