S bouráním Roklanské chaty počkají na ministra

To, že se ministr zajímá právě o Roklanskou chatu, není podle Dvořáka nic neobvyklého. „O návštěvu chaty projevil zájem už 6. června při své návštěvě parku. Nebylo by fér, aby pan ministr přijel a my už měli výběrové řízení na demolici hotové,“ přemítal mluvčí. Proti demolici legendární chaty jsou stovky lidí i někteří politici včetně senátora Tomáše Jirsy (ODS).