Rušené pošty někde zůstanou. Pomohou obce

„Jednání o rušených pobočkách by měla být ukončena do konce tohoto měsíce,“ potvrdil v úterý Právu mluvčí pošty Ivo Vysoudil. Finální seznam rušených poboček má být představen začátkem května.

Právě to je variantním řešením k některým nynějším snahám vyměnit rušenou pobočku za jinou. Především jde o Poštu Partner plus, kdy celé náklady na provoz přebírá obec, a ještě poště platí licenci 30 tisíc korun. I proto se pošta zřizování těchto franšíz nebrání.

Náklady činí 70 až 100 tisíc korun měsíčně včetně mezd, odvodů a nájmu. To pro obce není málo, přesto je řada starostů ochotna tyto peníze pro zachování dostupných poštovních služeb pro občany uvolnit. O modelu Partner plus uvažují u některých pošt například ve zmíněné Plzni a Jihlavě nebo ve Vyškově a Hodoníně.

Česká pošta podle zákona nemusela pobočku zřídit, proto vznikl model Pošta Partner plus, kdy provozovatel hradí veškeré náklady, a to jak pořizovací, tak opakující se měsíční.

V současné době fungují Pošty Partner plus například v obchodním centru Šestka v Praze 6 a v Nových Butovicích v Praze 13. Na rozdíl od rozšířenějších Pošt Partner jsou Partner plus dobrovolnou alternativou nad rámec požadavků zákona, který od 1. července ukládá provozovat 2900 místo současných 3200 poboček. Do tohoto počtu je zahrnuto i 800 Pošt Partner. Pošty Partner plus budou navíc.