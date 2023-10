Repatriace z Izraele využilo 228 lidí

V Praze dnes zhruba v 10:40 přistál šestý, poslední repatriační let z Izraele. Vyplývá to z informací serveru globe.adsbexchange.com, na kterém je možné sledovat leteckou dopravu. Dohromady šesti lety se podle tiskové zprávy ministerstva zahraničí do Česka vrátilo 228 lidí, kteří v zemi uvázli po sobotních teroristických útocích palestinských radikálů. Opačným směrem naopak některými z repatriačních letů dorazilo 73 Izraelců. Počty se mírně liší oproti původním informacím úřadu.

Foto: Ondřej Deml, ČTK V rámci repatriací se do ČR vrátilo 228 lidí.