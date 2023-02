Rektoři odsoudili sexuální obtěžování

Bareš aféru své univerzity označil za šokující, ale dodal, že s podobnými problémy se potýkají univerzity všude na světě. „Je to něco, co bude trvat. Je třeba zajistit, aby se každý, kdo se s něčím podobným setká, nebál to oznámit,“ uvedl. O aférách jednali včera rektoři i s ministrem školství Vladimírem Ba­lašem (STAN), který údajně nastínil i legislativní změny a úpravy právního rámce. Podle Bareše pro to získal od rektorů plnou podporu.