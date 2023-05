Registrované partnerství by se mohlo uzavírat na jakémkoliv úřadě. Poslanci poslali normu dál

Rakušan zároveň upozornil, že novela nijak neřeší v současnosti diskutované manželství pro všechny, na kterém zatím není ve vládní koalici shoda. „Aby někdo neměl strach, že je to průlom do jiných norem, o kterých teď zásadně debatujeme, tak v této chvíli se jen bavíme o uzavírání již existujícího právního titulu registrovaného partnerství,“ dodal.

Novela zákona o matrikách, kterou Sněmovna ve středu poslala do druhého kola a přikázala ji projednat v garančním výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, posiluje také práva dětí. Konkrétně snižuje věkovou hranici, kdy rodiče budou potřebovat souhlas dítěte při změně jeho jména. Dřív byla 15, nově by to mělo být 12 let.