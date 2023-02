Referendum v Huzové na Olomoucku je neplatné

„Pro platnost referenda by bylo zapotřebí minimálně 35 procent hlasů. Přišlo prostě málo voličů. Proč tomu tak bylo, to se dá těžko říct. Asi ti, kteří souhlasí s přemístěním obecního úřadu do nově postavené budovy, k referendu nepřišli,“ domnívá se starostka obce Yvona Jirušová (Huzová lepší a vstřícnější).