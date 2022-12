První skiareály ruší pokladny

„Hlásí mi to chybu při čtení čárového kódu, co máme dělat?“ šermuje mobilem otec rodiny. Další lyžař se zlobí, že v předprodeji omylem koupil skipas na večerní lyžování o den dřív. U automatu na kartu se rychle tvoří fronta, i když je cena o stokorunu vyšší.

Také ve Špindlerově Mlýně chystají něco podobného. Počty pokladních zde postupně omezují. „Dokonce například na Labské je v současné chvíli také pouze online vstup do areálu. Tudíž i Špindlerův mlýn je již na cestě k plné automatizaci do budoucna,“ řekla Právu Martina Voráčková, mediální zástupkyně slovenské skupiny Tatry Mountain Resorts, která skiareál na Ještědu a ve Špindlerově Mlýně provozuje.

I tady si skipas musíte koupit předem a vyzvednout kartu v automatu. Například v areálu Černá Hora – Pec ale fungují výdejní automat a pokladna vedle sebe. „O dalším středisku nevím, ale to nemusí nutně znamenat, že se nějaké s tímto režimem do příští sezony neobjeví,“ sdělil Právu k rušení klasických pokladen ředitel Asociace horských středisek (AHS) Libor Knot. „Pro skiareály to znamená částečnou úsporu za velmi nerovnoměrně vytížené pracovní síly,“ dodal.