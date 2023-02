Prokop: Chudší regiony potřebují služby

Je určitě dobře, že tam jel. Kraj má problémy jak sociální, tak vzdělávací. Trpí i tím, že je na periferii. Je dobře, že lidé vidí, že na ně politici myslí. Primárně by však nemělo jít o symbolickou podporu, ale o skutečnou, kterou politici přetaví v činy.

Regiony se nedají házet do jednoho pytle. V Karlovarském kraji ve třech ze sedmi obcí s rozšířenou působností (ORP) vyhrál Petr Pavel, v Moravskoslezském kraji je to podobné. Pavel vyhrál v Opavě, Novém Jičíně…, v takřka polovině ORP.

Reagují na to, že jejich region stagnuje a má nižší životní úroveň. Pojí se s tím nižší důvěra v instituce, v tradiční politické strany a podobně. I když měl Babiš osm let jedno z hlavních slov ve vládě, tak má punc člověka, který zosobňuje odpor vůči polistopadovému vývoji.

Je zásadní zohlednit regionální rozvoj v hlavních politikách státu. Bylo by potřeba lepší cílení dotací. Regiony ale potřebují i rozvoj sektoru služeb. Ty udrží střední třídu, která tam pak může kvalitně žít i pracovat. Když služby chybějí, tak vzdělanější lidé odcházejí. Ale služby nejde rozvinout dotacemi, musí se zvýšit kupní síla – aby lidi měli co ve službách utrácet.

Je tedy nutné víc zohledňovat regionální rozvoj v daňovém mixu. Měl by chudším zaměstnancům nechávat víc peněz, aby je pak mohli dát do lokální ekonomiky. Skoro všechny daňové změny od roku 2020 podpořily střední a vysokopříjmové zaměstnance, vysokopříjmové OSVČ, místa, kde jsou drahé nemovitosti.

V regionu je mnoho lidí s mnohočetnými exekucemi. Většina lidí v nich je už od roku 2012 či dříve. Ty lidi to vytlačuje do šedé ekonomiky. Omezuje to rozvoj podnikání, byznysu a průmyslu, protože se zaměstnává načerno – což solidní firma nemůže.