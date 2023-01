Bohatí za covidu zbohatli a chudí zchudli

Zatímco řada zemí včetně Česka zavedla daň z mimořádných zisků energetických firem či bank, podle Oxfamu by se to mělo týkat i potravinářských firem a samotného majetku nejbohatších.

Daň pět procent pro světové dolarové multimilionáře a miliardáře by podle jejích propočtů mohla přinést 1,7 bilionu dolarů (38 bil. Kč). To by stačilo na to, aby se z chudoby vymanily dvě miliardy lidí.