Projeli jsme Prahu s mobilním detektorem kvality vzduchu. Nebezpečí číhalo až doma

Dost možná jste v předchozích dvou třech letech narazili na výsledky měření kvality vzduchu v různých světových metropolích, které britský Dyson pořádá ve spolupráci se známými osobnostmi, sportovci a zástupci médií. Když se k nám tak dostala nabídka vyzkoušet si batoh měřící kvalitu ovzduší v pražských podmínkách, neváhali jsme. Možnost vyrazit s ním na tři dny do pražských ulic se neodmítá. Jenže jak z těchto měření dostat co nejvíce?

Vzhledem k tomu, že většina redakce dojíždí do redakce autem či městskou hromadnou dopravou, padnul rychle přirozený výběr na naši kolegyni Kateřinu, která na své věrné „festce“ denně celkem běžně najezdí i více než 100 kilometrů. Tedy zhruba tolik, kolik většina z nás zvládne najet stěží za rok. Rychle jsme začali sondovat, kam všude stihne zavítat a zda si troufne s kolem kličkovat i na tak příjemných místech, jako jsou Nuselský most, nábřeží nebo Legerova ulice kolem Národního muzea. Troufne.

Výsledkem oné londýnské mise bylo, že bezmála třetina dětí začleněných do studie uvedla, že změní způsob, jakým dojíždějí do školy a ze školy, aby snížila své vystavení znečištěnému ovzduší. Sluší se dodat, že v tomto případě šlo o skutečně velký projekt, na kterém se podílely desítky lidí a naměřená data vyhodnocovali experti v daném oboru. My jsme dostali batoh, nainstalovali aplikaci a vyrazili do terénu.