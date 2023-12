Pro potraviny a vánoční dárky dorazil rekordní počet ukrajinských rodin

Dobrovolníci z farnosti Stará Bělá pro ně svezli čtyři tuny potravin, drogerii, oblečení a vánoční dárky z různých moravskoslezských měst. Do sbírky na pomoc ukrajinským rodinám, která zde bývá každý měsíc, se zapojilo patnáct farností například z Ostravy, Fulneku či Brušperku, přispěla i Diakonie Třinec či dobrovolníci z různých koutů Česka.

„Někteří přivezou potraviny nebo drogerii, jiní třeba přispějí finančně na náš účet, který máme na webu farnosti Stará Bělá,“ uvedl Vojtěch Vlček, koordinátor starobělské sbírky pro ukrajinské rodiny.

Dodal, že zcela od začátku této dobrovolnické aktivity, což bylo v březnu roku 2022, je například podporuje brněnská lékařka Sylva Rybníčková, která pro ně dělá sbírku na jihu Moravy.

Foto: Denisa Doležalová, Novinky Lidé čekající na potravinovou pomoc před starobělským kulturním domem

„Nebo opakovaně přispívá Francouz Roger Tout, který žije v Ostravě. Každý měsíc vozí 1500 vajíček. Další lékař Zbyněk Vlček dává deset beden potravin. Zemědělci nás zase zásobují bramborami či červenou řepou. Tito lidé si zaslouží naše poděkování a obdiv,“ zkonstatoval Vlček s tím, že i dobrovolníci z jeho farnosti ze Staré Bělé jsou úžasní.

Jedním z nich je například i Václav Kaloč, který od jara 2022 každý měsíc sváží z různých částí kraje nasbírané potraviny do sbírky.

„Vozíme to třemi dodávkami. Jezdíme třeba do Hnojníku, Nového Jičína, Bohuslavic či do Štramberku. Prostě tam, kde to lidi nasbírají, tam zajedeme, naložíme a přivezeme,“ usmál se muž, jehož syn Radovan Podešva je dalším řidičem, který sbírku sváží do Staré Bělé.

Foto: Denisa Doležalová, Novinky Dobrovolníci potraviny naskládali do krabic

Další starobělští i ukrajinští dobrovolníci pak potraviny a drogerii třídí do krabic, tentokrát připravovali i vánoční dárky pro ukrajinské děti.

Vojtěch Vlček upozornil, že všichni žadatelé o potravinovou pomoc musí předložit pasy. „Dbáme na to, ať je vše legitimní. Hlídáme i to, aby to někdo nezneužil, vše si zapisujeme,“ upřesnil.

Potřebných od září rapidně přibylo

Podle koordinátora starobělské sbírky je problém v tom, že od září extrémně přibylo ukrajinských rodin, které potřebují jejich pomoc. „Když jsme začínali u mě doma na dvoře, tak jsme pomáhali tak dvacítce rodin. Vloni na podzim už to bylo sto padesát lidí a teď to eskaluje, protože v listopadu jsme měli osm set padesát osob a dnes tedy už tisíc sto šedesát,“ vypočítával Vlček.

Podle něj je problém v tom, že forem pomoci Ukrajincům v Česku už výrazně ubylo a vláda zpřísnila podmínky podpory pro cizince.

Foto: Denisa Doležalová, Novinky Potravinová pomoc pro ukrajinské rodiny

„Ta euforie, která byla na počátku, kdy většina pomáhala, už je pryč. Lidé jsou už z té situace unavení, zároveň mají sami finanční potíže. My to samozřejmě chápeme a hledáme jiné cesty, jak potraviny sehnat. Samozřejmě i my sami potraviny nakupujeme,“ vysvětloval.

Foto: Denisa Doležalová, Novinky Žadatelé o pomoc se musí prokázat platnými doklady. Pak dostanou krabici potravin a děti vánoční dárky

Pro potravinovou pomoc a vánoční dárky přijela v neděli do Staré Bělé například Olga Kravčenková. Nyní i se svými dětmi žije v Havířově na Karvinsku, do Česka utekla na jaře roku 2022 z Charkova.

„Doma jsem pracovala jako prodavačka, tady to taky zkouším, jen mám malé děti a jsem na ně sama, tak je to složitější. Ale v březnu bych měla nastoupit pracovat do kavárny,“ svěřila se žena s tím, že mají s dětmi na Vánoce jediné přání, a to, aby válka konečně skončila a byla zase celá rodina pohromadě.