Prezident předal ocenění za záchranu škrcené ženy nebo pomoc při nehodě

Zdravotně indisponovanému řidiči autobusu pomohl oceněný Matyáš Diba. Tomu se podařilo po nehodě, která neměla vážné následky na životě a zdraví rodiny cestující v osobním vozidle, zastavit autobus u kraje vozovky. V kategorii laiků do 18 let byl oceněn David Vecko, jenž pomohl škrcené ženě, na útočníka skočil a vší silou do něj vrazil. Muž utekl.