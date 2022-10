Před ruským velvyslanectvím v Praze se „rozhodlo“ o připojení Královce k Česku

S nápisem „Královec je náš!“ dorazil také manželský pár z Prahy. „Chtěli jsme připomenout, že na Ukrajině stále probíhají boje a že tam umírají lidé, ženy, děti a civilisté. Lidé na to zapomínají a berou to jako samozřejmost. Dnes tam zemře 400 lidí a bere se to jako běžná součást života.“ Oba dodali, že se zároveň prý se konečně Česká republika k něčemu zmůže. „Sahali jsme od moře k moři, tak proč máme zůstat vnitrozemským státem,“ popsala svůj názor zúčastněná žena.

„Dozvěděl jsem se o tom na Twitteru, kde to vypuklo. Samozřejmě je potřeba to brát s nadsázkou, ale myslím, že to dobře poukazuje na to, jak se dnes Ruská federace chová,“ vysvětlil na akci jeden ze studentů.