Prázdniny jsou v Brně opět ve znamení rekonstrukcí a uzavírek

O prázdninách se rozšířila omezení spjatá s velkým městským okruhem na Tomkově náměstí. Průjezd stavbou se zúžil do jednoho pruhu pro každý směr. Zcela se uzavřelo ústí ulic Valchařské, Dukelské a Cacovické do Tomkova náměstí. Pracuje se bude také na Žabovřeské, kde se nyní až do konce července jezdí v úseku Kamenomlýnský most – Bráfova v režimu jedna plus jedna.