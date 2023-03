Právník: Divoké obstrukce jsou nebezpečné

„Zároveň to vyvolává vyšší nedůvěru vůči institucím, protože lidé nevědí, co mohou očekávat,“ řekla Dvořáková. Důchodci se podle ní obávají inflace a valorizace byla jednou z jistot, že s penzemi vyjdou i přes všeobecné zdražování.

„Obestoupení řečniště byl už velký exces a také míra obstrukcí je mnohem vyšší než v předešlém volebním období,“ poznamenal právník. Opozice by podle něj měla obstrukce používat v menší míře. „Je to skokový nárůst ignorace sněmovních pravidel jak jednacího řádu, tak i nepsaných pravidel chování. I v minulosti byly často vyhrocené situace, ale nikdy nedocházelo k divokým obstrukcím,“ uvedl Preuss.

Vládní většina by podle něj měla konečně dohodnout změnu jednacího řádu, který je už delší dobu kritizován jako málo funkční, jako se to v minulých desetiletích stalo v západních parlamentech. „Náš jednací řád je naivní v tom, že bude využíván v dobré víře, a často to vede k situacím, které nejdou elegantně řešit. A co udělala vládní většina u omezení přednostních řečníků, nebylo elegantní,“ dodal Preuss.