Polovina Čechů chce přísnější sankce vůči Rusku. Klesá ale ochota Ukrajinu podporovat

Celkem 73 procent obyvatel protiruské sankce podporuje. 47 procent dotazovaných by však současné sankce ještě více zpřísnila. Zrušit by se pak měly podle 19 procent lidí. „Většina obyvatel s nimi souhlasí, nicméně polovina by je ještě zpřísnila. Po zpřísnění sankci volají hlavně příznivci vládní koalice, naopak zrušení by prosazovali příznivci KČSM, SPD a PRO. Voliči hnutí ANO jsou názorově rozdělení,“ uvedla spoluautorka šetření Trendů Česka Nikola Kopáčová.