Policista a závodník před soudem kvůli anabolikům. Udala ho vlastní žena

Za výrobu a jiné nakládání s látkami s hormonálním účinkem mu hrozí až roční vězení. Také může přijít o práci u policie. Proto se ještě před zahájením líčení snažil s obhájcem navrhnout soudkyni z Prahy 4 Janě Petrákové, aby případ předala z trestního pouze do kázeňského řízení. Ta ale nařídila kauzu projednat.

U středečního jednání vyšlo najevo, že na to, že by Nechvátal mohl mít steroidy u sebe, upozornila inspekci právě jeho manželka. Podala na něj loni trestní oznámení a rovnou k němu přidala i fotografie zakázaných látek pořízené u nich doma v Ledči nad Sázavou v ložnici. „Nevím, kde se tam vzaly,“ bránil se ve středu před soudem Nechvátal.

„Pravděpodobně mi tam ty věci musel někdo dát. Nechci nikoho obviňovat, ale měl jsem už několik let velké problémy s manželkou,“ nastínil obžalovaný.

„Nejsem si vědom, že bych něco v tom batohu měl mít, takové látky. Ani nechápu, proč bych to měl nosit do práce. Už patnáct let dělám jiný sport, kde nenavštěvuji posilovnu,“ připomněl Nechvátal, že je motocyklový závodník, dokonce někdejší mistr republiky. Jezdí silniční a přírodní okruhy, v minulosti i závodně běhal.