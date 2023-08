Policie skenuje obličeje. Úřad řeší, zda může

„Věc nyní posuzujeme,“ potvrdil Právu mluvčí úřadu Milan Řepka. Upozornil na to, že policie při ročním testovacím režimu nepožádala úřad ani o konzultaci. Policie se odkazuje na to, že vychází z paragrafu 66a zákona o policii. Podle některých právníků ale v tomto zákoně chybí například pravidla o zabezpečení dat proti zneužití.

Pirátští poslanci i nezávislá organizace Iuridicum Remedium poukazují na to, že pro používání programu nemá policie dostatečnou oporu v zákoně. „Když něco státní orgán dělá, musí pro to mít ze zákona zmocnění,“ zdůrazňuje právník Jiří Hradský.

„Pokud by takto byly masově využívány například záznamy z průmyslových kamer, a to i zpětně, tak by byla dle mého soudu pravomoc překročena a byl by nutný nový právní rámec,“ myslí si Preuss.