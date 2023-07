Pojar: Zelenskyj nechává hezká slovíčka stranou, jde k věci

Jak hodnotíte cestu prezidenta Zelenského do Prahy? Splnila očekávání?

Je dobře, že se ta návštěva uskutečnila hlavně v symbolické rovině, že přímo tady mohl prezident Zelenskyj poděkovat všem českým občanům, kteří se zapojili do podpory Ukrajiny a uprchlíků. Očekávání určitě splnilo vyjednávání na nejvyšší úrovni o konkrétních projektech, které se posunulo o další kus.

Premiér Fiala řekl, že ČR pošle další zbraně, bojové vrtulníky, munici. Jsou Ukrajinci spokojeni s českými dodávkami?

Oni jsou spokojeni v zásadě s našimi dodávkami od prvního dne, protože vědí, že děláme maximum. Na druhou stranu neustále něco potřebují, takže se bavíme, co udělat víc. Kde a jak zařídit financování a jak společně postupovat.

Česká pomoc má hodnotu, do vrtulníků můžou Ukrajinci naskočit okamžitě Domácí

Ze skladů české armády se už toho moc vyždímat nedá. Vy jste naznačil, že Česko se zapojuje čím dál víc jako zprostředkovatel mezi Ukrajinou a jinými zeměmi. Jak to funguje?

Čím dál více se zapojujeme do mnohostranných projektů. České zbrojovky navyšují své kapacity a dodávky jsou placeny z různých dalších zemí. Někdy se jedná o spolupráci tří i čtyř zemí, někdo řeší dopravu, jiný vlastní kontrakt, další zajišťuje financování. V armádních skladech toho skutečně již moc nemáme. Česká armáda ale čeká na dodávky nové techniky. Až přijde, tak budeme moci tu starou poslat dál.

Premiér Fiala doufá, že Zelenskyj dorazí na summit NATO ve Vilniusu, a říká, že může počítat s naším hlasem při jednání o vstupu Ukrajiny do Aliance. Jak si tato slova máme vyložit?

Říkáme jasně, že se Ukrajina může na nás spolehnout, že podporujeme větší propojenost Ukrajiny jak s Aliancí, tak s Evropskou unií a že jsme byli vždy v táboře zemí, které spíše vymýšlely, proč a jak to udělat, když něco nejde.

Foto: Stanislava Benešová, Novinky Tomáš Pojar, poradce pro národní bezpečnost při Úřadu vlády

Nedá se to chápat tak, že se bude Česko snažit na summitu tlačit lepší pozici pro možný vstup Ukrajiny do Alian­ce?

Nejde jen o nás, skupina podobně smýšlejících zemí je poměrně široká. Jednání se potáhnou až do summitu a myslím, že finální rozhodnutí padne ve Vilniusu.

Kdyby ruská strana věděla, že se naskýtá jakákoliv příležitost pokusit se prezidenta Zelenského zabít, tak by se to nepochybně snažila udělat.

Vyzvedl jste prezidenta Zelenského v Bulharsku. Co se dělo na palubě vládního spe­ciálu?

Během cesty jsem probíral podklady návštěvy jak s prezidentem Zelenským, tak potom ve druhém salonku s klíčovými členy delegace. Vyjasňovali jsme si, co na jednání otevře premiér Fiala a jak to vidí ukrajinská strana, abychom se nepřekvapovali a zároveň se dokázali posunout dál. Myslím, že se to podařilo a že to byla cenná hodina a půl.

Nezůstalo jen u slov díků. Alex Švamberk komentuje návštěvu ukrajinského prezidenta Zbytečná válka

Jak působí Zelenskyj osobně? Navenek je uzavřený…

Byla na něm vidět únava, a to jak dlouhodobá z války, tak i ze samotného cestování. Určitě mu nepřidalo, že nemohl nasednout v Kyjevě do letadla a prostě někam odletět, ale musel hodně dlouho jet za hranice na nejbližší bezpečné letiště. Už jsem měl možnost ho vidět asi šestkrát a nikdy na mě uzavřeně nepůsobil. Vždycky v osobním kontaktu nebo při jednání byl naopak otevřený. Nevím, jestli ho válka donutila, nebo jestli byl takový vždycky, ale snaží se neztrácet čas a jít rovnou k věci, baví se o tom, co je opravdu potřeba, a hezká slovíčka nechává stranou, aby jednání mělo výsledek.

Česká policie říkala, že bezpečnostní opatření byla historicky největší. Jaké nebezpečí hrozilo?

Nevím, jestli to byla větší operace, než když tady bylo loni v září padesát hlav států včetně britské premiérky, tureckého a francouzského prezidenta. Určitě to byla operace srovnatelná s tím, když přijedou světoví lídři nebo například izraelský pre­miér. Celému průběhu návštěvy určitě pomohlo to, že byla Praha prázdná, protože jsou všichni na svátcích a na prázdninách.

Spíš jsem se ptal, jaké nebezpečí u nás prezidentu Zelenskému hrozilo?

Rusko je známé tím, že se snaží své oponenty fyzicky likvidovat. A k nám přiletěl nejvyšší představitel země, se kterou Rusko válčí. Rusko se chová brutálně, barbarsky a bezskrupulózně, takže samozřejmě kdyby ruská strana věděla, že se naskýtá jakákoliv příležitost pokusit se prezidenta Zelenského zabít, tak by se to nepochybně snažila udělat.

Proto policie nenechala nic náhodě?

Přesně tak.

Dozvěděli jste se od ukrajinských představitelů něco o bojích na frontě, jak to tam vypadá, jak to vidí?

Nebyl čas to probrat detailně, ale Ukrajinci nám řekli, že se jim daří držet iniciativu a postupovat, ale že boje jsou nesmírně těžké, protože ruská strana je velmi dobře vyzbrojena a zakopána. Ale to je podle mého dobře vidět i z běžného zpravodajství.