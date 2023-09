Pod letištěm, kde má stát gigafactory, jsou podle posudku dutiny po těžbě

Pod areálem letiště Líně u Plzně, kde zvažuje automobilka Volkswagen (VW) postavit továrnu na baterie do elektroaut, jsou podle posudku dutiny po těžbě kaolinu. Mohou ohrožovat stabilitu povrchu, případná opatření by znamenala další náklady a zpoždění. Uvedla to v úterý Česká televize, která má posudek k dispozici.

Foto: CzechInvest Vizualizace infrastruktury pro podnikatelský park v Líních u Plzně, jehož srdcem má být gigafactory.