Plzeňská fakulta, kde řeší skandál se stipendii, má nového děkana

„Vnímám to jako dostatečný mandát k tomu vykonávat funkci děkana,“ řekl Právu krátce po svém zvolení Beránek. Ten by rád uklidnil situaci kolem kauzy se stipendii. V první řadě plánuje získat co nejvíce informací o celé záležitosti. „Budu chtít mluvit se všemi zaměstnanci, s vedením katedry a také samozřejmě s rektorátem,“ sdělil Beránek. Děkanem se stane až poté, co ho jmenuje rektor univerzity Miroslav Lávička.