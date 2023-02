Akademický senát odstavil plzeňského exděkana, kterého policie vyšetřuje kvůli stipendiím

Možnost, že by se mohl bývalý děkan Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni Lukáš Štich, který je vyšetřován policii za čachry se stipendii, vrátit zpět do funkce, padla. Akademický senát fakulty na středečním mimořádném jednání zrušil své původní rozhodnutí, kterým Šticha ještě před vypuknutím kauzy zvolil na další čtyři roky do čela fakulty.

Foto: ZČU Fakulta zdravotnických studií na ZČU v Plzni