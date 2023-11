Plzeň věnuje pozemek na nový hospic

„Naším vkladem bude zcela určitě pozemek v Liticích o hodnotě několika desítek milionů korun,“ řekl Právu primátor Roman Zarzycký (ANO), který věří, že se realizace zmíněného záměru pohne do tří let. Kraj by měl zaplatit příslušnou studii a projektovou dokumentaci, což odpovídá částce přes deset milionů. „Budeme se snažit, aby maximum nákladů na hospic pokryly různé evropské i státní dotační tituly, například od ministerstva zdravotnictví,“ sdělil hejtman Rudolf Špoták (Piráti). „Díky memorandu budeme mít při vyjednávání daleko lepší pozici, než kdyby se na získání peněz podíleli jen kolegové z hospice,“ podotkl hejtman.