Plzeň se z výstavně opravené kopule nádraží dlouho neradovala. Poničila ji voda

Hala by měla být v pořádku do konce roku. Jenže uvnitř bude nutné znovu postavit lešení – to sice během rekonstrukce vyplňovalo celý rozlehlý interiér a na místě bylo i v čase poškození omítek, už je však rozebrané. Opravu totiž nešlo provést hned, čeká se, až zasažená místa vyschnou. „Tentokrát bude lešení jen při stěnách, nebude tedy tak rozsáhlé,“ dodal Nevola.