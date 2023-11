Pardubice odvolaly všechny obviněné v kauze veřejných zakázek z vedení městských firem

„Bývalý primátor Martin Charvát již 24. listopadu doručil rezignaci na všechny své funkce, toho si velmi vážím, protože myslím, že je to správný krok,“ uvedl primátor Jan Nadrchal (ANO) s tím, že jeho předchůdce tak již není radní ani zastupitel města, odstoupil z funkce předsedy a člena Komise pro pozemky a reklamu a člena dozorčí rady a představenstva Rozvojového fondu.

„Nemyslím si, že by náš zadávací řád byl nějaký děravý, spíš zpřísňuje zákon. Navíc z toho mála, co víme, docházelo k věcem, na které nemůže mít zadávací řád vliv. Přesto jsme k tomuto kroku přistoupili,“ uvedl primátor s tím, že jejich cílem je co největší transparentnost při zadávání veřejných zakázek.