Pardubice budou lidi vzdělávat, kde najdou kryty

„Pokaždé když dojde u mimořádné situaci, a to v Pardubicích občas děje, vzpomeňme například na úniky nitrózních plynů nebo nález bomby z druhé světové války, začnou se lidé zajímat, kde by se v případě nebezpečí mohli ukrýt. Bohužel často se setkáváme s naprostou neznalostí. I to byl důvod, proč jsme se rozhodli vytvořit v tomto krytu informační a školící centrum,“ řekl Jiří Kyncl z oddělení krizového řízení kanceláře primátora.